I Pokémon compiono 30 anni: impero da 100 mld di dollari

Economia

Il celebre franchise giapponese “Pokémon” ha compiuto 30 anni. Creato da Satoshi Tajiri e lanciato nel 1996 come “Pocket Monsters” per Nintendo Game Boy, il marchio è diventato il più redditizio al mondo secondo il Guinness dei primati, con ricavi stimati oltre i 100 miliardi di dollari. Oltre ai videogiochi, include serie animate, film e carte collezionabili. Di recente una rara carta Pokémon con collana di diamanti è stata venduta per oltre 16 milioni di dollari.

