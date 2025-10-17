Live In Roma, energia e investimenti strategici a Business

Il tema chiave dell'energia nei complicati scenari geopolitici dei nostri giorni. Questo uno dei temi chiave della puntata di Business di oggi, a Sky TG4 Live In Roma dal Teatro di Villa Torlonia. Ospiti di Mariangela Pira, Pier Francesco Zanuzzi, direttore rete trasmissione nazionale TERNA, e con Elio Schiavo, chief enterprise and innovative solutions officer TIM.

Tra investimenti e regole comuni

Secondo Zanussi, "gli eventi geopolitici, come la guerra in Ucraina, hanno un impatto sui prezzi. Ma la fase di transizione energetica che stiamo vivendo ci dà una mano. La Rete elettrica è un fattore abilitante. Terna è impegnata in un piano di sviluppo da 23 miliardi di euro. Prevediamo di incrementare le interconnessioni con gli altri Paesi membri dell’Ue. Sono infrastrutture che ci aiutano, che ci consentono di fare efficienza tra i mercati e di scambiare risorse preziose". Per Schiavo bisogna considerare "il contesto globale complesso. Bisogna scrivere regole europee chiare e uguali per tutti. Dati, tecnologie, operations e reti devono stare nello stesso territorio. Qui bisogna sviluppare e adottare tecnologie innovative. La Cina è "una", così come Russia e Usa. In Europa siamo in 27. Investiremo un miliardo nei prossimi anni in nuove tecnologie, però occorrono regole chiare. Bisogna essere coraggiosi. Serve un piano infrastrutturale che tenga al centro l’energia".