Nuovi ordini Eurofighter, Sky TG24 nella fabbrica a Torino

Economia

Aumentano gli ordini del caccia Eurofighter: la Germania ha deciso di acquistare 20 nuovi velivoli, e sono in corso interlocuzioni con altri Paesi clienti. Sky TG24 nella fabbrica italiana a Torino Caselle. Il reportage di Lorenzo Borga

