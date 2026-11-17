Maire, gruppo industriale italiano attivo a livello globale nei settori dell'ingegneria, della tecnologia e della transizione energetica, ha comunicato attraverso una nota che Nextchem, tramite la propria controllata Nextchem Usa, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione da Chart Industries, società interamente controllata da Baker Hughes, della tecnologia di media scala definita nel dettaglio "Integrated pre-cooled single mixed refrigerant" e delle tecnologie di processo dell'Lng su piccola scala, per un corrispettivo di 220 milioni di dollari.

L'espansione del portafoglio

L'operazione, è stato spiegato ancora, rappresenta un passo significativo nell'ambito dell'espansione del portafoglio di tecnologie proprietarie di Nextchem. Permetterà alla società stessa di entrare nel mercato del licensing di processo Lng. E' emerso poi anche che il corrispettivo monetario di 220 milioni di dollari verrà corrisposto al closing e finanziato attraverso linee di credito specifiche concesse a Nextchem, oggi del tutto sottoscritte da Bper Banca. Il business del licensing potrebbe generare un margine operativo lordo di almeno 25 milioni di dollari nel 2027. "Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel continuo sviluppo della nostra strategia di crescita basata sulla tecnologia e porta a compimento l'ambizione, annunciata in occasione del Capital Markets Day, di espandere la nostra presenza nel mercato dell'Lng", ha commentato Alessandro Bernini, ad di Maire.

Ulteriori opportunità

Il perfezionamento dell'operazione di Nextchem è subordinato alle canoniche autorizzazioni regolamentari, attese entro la fine dell'anno o all'inizio del 2027. "Aggiungendo a Nextchem tecnologie proprietarie per l'Lng consolidate, referenze affermate e competenze altamente specializzate, espandiamo la nostra presenza in un mercato attrattivo con una piattaforma tecnologica solida e ampia. Allo stesso tempo, la proprietà della tecnologia ci consente di coinvolgere i clienti in anticipo nel ciclo di sviluppo dei progetti e crea ulteriori opportunità lungo l'intero modello integrato di Maire. L'operazione rafforza il profilo asset-light di Nextchem e, al contempo, amplia il mercato aggredibile grazie alle capacità di ingegneria ed esecuzione del Gruppo", ha sottolineato ulteriormente Bernini.