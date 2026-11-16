Bankitalia, a settembre debito aumenta di 10,8 mld a 3.211,6 mld

I dati sono contenuti nel bollettino "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" diffuso da Palazzo Koch. La vita media residua del debito è aumentata a 7,9 anni

Lo scorso settembre il debito delle Amministrazioni pubbliche è risultato pari a 3.211,6 miliardi, in aumento di 10,8 miliardi rispetto al mese precedente. L’incremento riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (27,7 miliardi), nonché l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (1,3 miliardi), parzialmente compensati dalla diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro (18,1 miliardi, a 41,0). Lo indica la Banca d'Italia nel Bollettino " Finanza pubblica: fabbisogno e debito ".

Vita residua del debito aumentata a 7,9 anni

Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, l’aumento del debito è sostanzialmente imputabile a quello delle Amministrazioni centrali (10,7 miliardi) e, in misura minore, a quello delle Amministrazioni locali (0,1 miliardi). Il debito degli Enti di previdenza è rimasto invariato.

La vita media residua del debito è "solo" lievemente aumentata a 7,9 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 16,2 per cento (dal 16,4 del mese precedente). Ad agosto (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta dai non residenti era diminuita al 36,3 per cento (dal 36,5 per cento del mese precedente), mentre quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) era lievemente aumentata al 14,9 per cento (dal 14,8 per cento del mese precedente).