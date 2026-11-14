Bonus affitto genitori separati, ammesse 7.400 domande

I dati sulla cittadinanza

L’88% degli ammessi è costituito da cittadini italiani, mentre il 12% da cittadini stranieri, di cui il 3,5% proveniente da Paesi Ue e l’8,5% da Paesi extra Ue. La misura è stata costruita per intercettare una platea più ampia rispetto alle tradizionali forme di sostegno sociale: il requisito reddituale, infatti, fa riferimento al reddito Irpef, fino a 35mila euro, e non all’Isee. Una scelta che consente di raggiungere anche la cosiddetta fascia grigia, composta da genitori e famiglie che lavorano e dispongono di un reddito, ma che dopo una separazione possono trovarsi in difficoltà nel sostenere il costo di una nuova abitazione. I dati confermano la dimensione economica del fenomeno: il 60,3% degli ammessi ha un reddito fino a 25mila euro l’anno.

La prevalenza degli uomini

Il 56,9% è composto da uomini e il 43,1% da donne, mentre oltre la metà dei richiedenti ha tra 45 e 54 anni. Quasi un beneficiario su due ha almeno due figli.

La reazione di Salvini

Per il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha voluto fortemente questo bonus, "la forte risposta alla misura conferma l’importanza di aver dato attenzione a una forma di disagio abitativo spesso rimasta ai margini delle politiche di sostegno". L’obiettivo, ha sottolineato il ministro, "è trasformare rapidamente la misura in un aiuto concreto: migliaia di madri e padri riceveranno il contributo entro dicembre, potendo contare su un sostegno alle spese per la casa già prima della fine dell’anno". Anche alla luce del fabbisogno emerso nel primo anno di applicazione, il Dl Infrastrutture rafforza significativamente la misura per il 2027: il Fondo viene infatti incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, passando dagli attuali 20 a 50 milioni di euro.

Cosa succede ora

La graduatoria è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo. Completato questo passaggio, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Mit e saranno adottati gli atti necessari per garantire l’erogazione di tutti i contributi entro dicembre.