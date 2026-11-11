Treviso d'Autore 2026: programma, ospiti e temi della rassegna

La rassegna culturale debutta in città con una due giorni dedicata a geopolitica, economia, lavoro e informazione. Ministri, imprenditori e firme del giornalismo nazionale si confronteranno sulle grandi sfide del presente, dalla disinformazione alla competitività del Paese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 14 e 15 novembre l'Auditorium Santa Caterina ospiterà la prima edizione di Treviso D'Autore-Le Rotte. La Sfida Globale, la rassegna culturale organizzata da Vis Factor e dedicata ai grandi temi che stanno ridefinendo politica, economia, informazione e società. In un contesto segnato da crisi geopolitiche, cambiamenti tecnologici e crescente disinformazione, istituzioni, imprese e giornalisti saranno chiamati a confrontarsi sulle trasformazioni che stanno attraversando il Paese e il mondo. Con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo, della Regione del Veneto, della Città di Treviso e di Confindustria Veneto Est, l'evento riunirà ministri, amministratori, imprenditori e firme del giornalismo per discutere dei grandi temi del presente.

I temi al centro della prima giornata Tra i protagonisti di sabato ci saranno il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari e i presidenti di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Alberto Stefani e Massimiliano Fedriga. La giornata si aprirà con il confronto tra Carlo Nordio e Gianluigi Nuzzi, giornalista Mediaset, sul rapporto tra giustizia, informazione e percezione pubblica. A seguire, Antonio Tajani e Guido Crosetto analizzeranno gli scenari internazionali, le tensioni geopolitiche e gli effetti del nuovo ordine globale sugli equilibri economici e strategici. Spazio anche all'analisi del Paese reale con Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, e la giornalista di Class CNBC Janina Landau, che presenteranno un sondaggio esclusivo dedicato a consenso, lavoro e rapporto con i territori. Il dibattito politico proseguirà poi con il confronto tra le europarlamentari Elena Donazzan e Alessandra Moretti, espressione di maggioranza e opposizione.

Lavoro, imprese e competitività Uno dei filoni principali della manifestazione sarà dedicato all'economia. Claudio Durigon affronterà il tema delle politiche del lavoro, mentre il confronto con Enel si concentrerà sulle sfide energetiche che interessano il sistema produttivo italiano. Il punto di vista delle imprese sarà invece affidato a Renzo Rosso, fondatore e presidente di OTB Group, intervistato da Alessandro Sallusti, direttore di Libero, e a una tavola rotonda con Walter Bertin (Labomar), Francesco De Bettin (DBA Group), Riccardo Donadon (H-FARM) e Simone Romagna (Trasporti Romagna). Al centro del confronto gli effetti della manovra economica, gli investimenti in innovazione, la trasformazione digitale, le infrastrutture e le condizioni necessarie per mantenere competitiva l'industria italiana sui mercati internazionali.

Territori e nuovi equilibri politici Il ruolo dei territori, la sicurezza e i nuovi equilibri politici saranno affrontati dal presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dal sottosegretario Andrea Ostellari, dalla dirigente nazionale del Partito Democratico Alessia Morani e dal giornalista Luca De Carolis de Il Fatto Quotidiano, in un dialogo condotto da Gaia Mombelli, giornalista di Sky TG24. Il presidente del Veneto Alberto Stefani sarà invece intervistato da Paolo Del Debbio, giornalista Mediaset, sul rapporto tra potere, consenso e responsabilità di governo. L'informazione attraverserà l'intero programma, non soltanto con le interviste e i dialoghi affidati a giornalisti di diverse testate, ma come tema di fondo: il rapporto tra ciò che accade, il modo in cui viene raccontato e gli effetti che le narrazioni producono sull'opinione pubblica.

Dai libri alla satira La prima giornata si concluderà con due appuntamenti dedicati al rapporto tra informazione, costume e società. Gianluigi Nuzzi intervisterà Paolo Del Debbio in occasione della presentazione del libro Dio. Può dare senso alla vita un mistero incomprensibile?, mentre Federico Palmaroli, in arte Osho, dialogherà con Nuzzi sul volume Awanagana. Cronaca surreale di un mondo reale, rileggendo i fatti dell'attualità attraverso la lente della satira.

Formazione, libertà e società nella giornata conclusiva Domenica il programma si concentrerà sui temi della crescita e della coesione sociale con il dialogo tra il sindaco di Treviso Mario Conte e Francesca Carollo sull'identità produttiva di Treviso e sul ruolo del territorio in un'Italia che produce. Con Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, il confronto si concentrerà sul futuro della formazione: diritto allo studio, sostenibilità economica dell'università, finanziamento della ricerca, rapporto con le imprese e capacità di trattenere e attrarre talenti. Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi sociali con l'incontro sul libro Non mi uccidi. Storia di una donna che ce l'ha fatta di Francesca Carollo e Moira Cucchi, dedicato a violenza, libertà e autodeterminazione. A chiudere la rassegna sarà il dialogo tra Giuseppe Cruciani (giornalista conduttore de La Zanzara), Roberto Parodi, Francesca Pascale, (presidente dell'associazione I Colori della Libertà), e Francesca Carollo sulle ipocrisie, le libertà e le contraddizioni del nostro tempo. Al centro dell'incontro il nuovo libro di Cruciani, Libertà. Tutto Cruciani dalla A alla Z. L'alfabeto del politicamente scorretto. Leggi anche Assolombarda, Meloni: "Crescita italiana debole ma economia ha retto"

Un dialogo per raccontare il presente "Da quindici anni le rassegne D'Autore animano alcuni dei luoghi più caratteristici d'Italia mettendo allo stesso tavolo politica, cultura e giornalismo, con interlocutori di schieramenti diversi e un contraddittorio mai banale", spiega Valentina Fontana, ideatrice e curatrice della rassegna e amministratore unico di Vis Factor. "Abbiamo scelto di chiudere il ciclo sulla disinformazione a Treviso: una città vivace, punto di riferimento per l'economia e cuore di un territorio produttivo che è un fiore all'occhiello del Paese". "Sono particolarmente orgogliosa di essere co-curatrice di Treviso d'Autore, perché la considero una straordinaria opportunità per contribuire a raccontare il Veneto: una terra a cui sono profondamente legata e di cui apprezzo il carattere, la concretezza e la capacità di fare", spiega Francesca Carollo. "Il Veneto rappresenta una delle espressioni più autentiche della capacità italiana di costruire, produrre e competere. Una terra in cui il lavoro, il coraggio imprenditoriale e l'innovazione sono parte di un'identità riconosciuta ben oltre i confini nazionali, ma che sa anche evolversi e guardare al futuro". "Credo che la cultura e il confronto siano fondamentali per la crescita di una società e per la capacità di interpretare il presente, attraverso il dialogo tra idee e punti di vista differenti", prosegue Carollo. "Una rassegna che vuole dare voce a un Veneto capace non solo di fare impresa e innovare, ma anche di interrogarsi sul presente, confrontarsi e contribuire attivamente al dibattito culturale e politico del Paese". Potrebbe interessarti L'Europa punta ad ottenere autonomia e sovranità tecnologica