La manifattura italiana torna a crescere nel 2026 dopo tre anni di contrazione, sostenuta da export, investimenti e settori ad alto contenuto tecnologico. Secondo il rapporto, il fatturato raggiungerà il record di 1.168 miliardi di euro, mentre restano in difficoltà i comparti più legati ai consumi delle famiglie ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La manifattura italiana si avvia a chiudere il 2026 con un ritorno alla crescita dopo tre anni consecutivi di contrazioni. È quanto emerge da Rapporto Analisi dei Settori Industriali presentato da Intesa Sanpaolo e Prometeia, che prevede un aumento dello 0,8% del fatturato a prezzi costanti e del 4,1% a prezzi correnti, portando il giro d'affari complessivo del settore a un nuovo massimo storico di 1.168 miliardi di euro.

Tengono produzione ed export Nonostante le tensioni geopolitiche, il rialzo dei costi energetici e l'aumento delle spese di trasporto, l'industria italiana ha mostrato una capacità di tenuta superiore alle attese. nei primi otto mesi del 2026 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4%, mentre la Germania ha registrato un calo del 2,5%. A sostenere la ripresa è stato il mercato estero: l'export di beni è aumentato del 3,9% a valore nei primi sette mesi dell'anno, sostenuto dalla ripresa dei flussi intra-Ue.

I settori che crescono di più A guidare la crescita sono: Elettrotecnica (+4,8%), Elettronica (+2,6%), Farmaceutica (+1,8%) e Meccanica (+1,6%). In recupero da livelli depressi gli Autoveicoli e moto (+3%). In territorio negativo i produttori di beni di consumo non essenziali (Elettrodomestici -5%, Mobili -2,2%, Sistema Moda -1,2% e Largo Consumo -0,7%) e gli Intermedi Chimici (-1,4%), settore in forte ristrutturazione anche a livello europeo.

Investimenti forti, consumi più deboli A sostenere il manifatturiero sono soprattutto gli investimenti in beni strumentali, sostenuti dagli incentivi fiscali, a fianco del buon dinamismo delle spese per opere infrastrutturali legate al PNRR, giunto ormai alla fase conclusiva. Più fragile invece il quadro dei consumi. Dopo un buon avvio d'anno, sostenuto dal risveglio delle immatricolazioni auto e dai flussi turistici legati alle Olimpiadi, la spesa delle famiglie ha rallentato. Le vendite al dettaglio sono rimaste sostanzialmente stagnanti.

Crescita moderata anche nel 2027-2028 Secondo lo studio, la manifattura continuerà a crescere anche nel biennio 2027-2028, ma su ritmi di sviluppo modesti in termini di fatturato deflazionato, inferiori all’1% medio annuo. A trainare saranno ancora Elettrotecnica (a un tasso medio annuo del 2,6%), Elettronica (2,5%) e Meccanica (+1,6%), grazie alle opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica, dall'automazione dei processi produttivi all'espansione delle infrastrutture digitali per l’intelligenza artificiale. In crescita sopra la media anche la Farmaceutica (+2,2%). Le prospettive restano invece più deboli per i settori produttori di beni intermedi e di beni di consumo, in un contesto che vedrà ancora cautela nella spesa delle famiglie. Potrebbero interessarti Dal riciclo tessile a una nuova idea di economia circolare