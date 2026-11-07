Dal riciclo tessile a una nuova idea di economia circolare

Una storia di famiglia che attraversa quattro generazioni e che oggi trova una nuova espressione nell'incontro tra tradizione industriale, ricerca e sostenibilità. Protagoniste di questo nuovo capitolo sono Beatrice Casati e sua sorella Eleonora, che hanno scelto di raccogliere l'eredità imprenditoriale familiare per esplorare nuove possibilità di valorizzazione dei materiali tessili.



Dalla polvere di velluto al riciclo tessile

Nel 2024 le due sorelle hanno fondato Pulvera, una startup nata con l'obiettivo di ripensare il recupero degli scarti tessili, andando oltre il concetto tradizionale di riciclo. L'idea è trasformare fibre e residui delle lavorazioni in nuove materie, individuando destinazioni d'uso inedite e accompagnando il processo fino alla realizzazione di prodotti finiti. Alla guida del progetto c'è Eleonora Casati, CEO e co-founder, mentre Beatrice partecipa come co-founder, affiancando questa attività al proprio ruolo nella realtà industriale di famiglia. Due sorelle con percorsi e sensibilità differenti, ma accomunate da una visione: fare della valorizzazione delle risorse esistenti non soltanto una necessità ambientale, ma anche un'opportunità di innovazione e sviluppo. Un approccio che nasce da una lunga esperienza nel mondo delle fibre tessili e che oggi si apre a nuovi orizzonti, dal design all'arredamento, fino alla progettazione di materiali innovativi.