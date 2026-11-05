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Emirates chiude semestre in utile nonostante la guerra in Medioriente e il caro carburanti

Economia

Per il Gruppo, che nei primi mesi dell'anno si è concentrato sul ripristino della reta attraverso il proprio hub di Dubai, si tratta "di un risultato significativo nonostante le difficoltà". Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il calo è infatti del 66%. Intanto prosegue in Italia la partnership con il Milan

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Il Gruppo Emirates ha registrato un utile nel primo semestre dell'esercizio 2026-27 pari a circa 984 milioni di euro, mentre i ricavi si sono attestati a 15,9 miliardi. Si tratta di un "risultato significativo, ottenuto nonostante le difficoltà operative e gli elevati prezzi del carburante legati al conflitto tuttora in corso nella regione del Golfo", spiega la compagnia in una nota. E in effetti l'utile netto del gruppo, che si attesta a 3,6 miliardi di AED (1 miliardo di USD, circa 864 milioni di euro), è in calo del 66% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

I dati relativi al traffico passeggeri

Nei primi sei mesi dell’anno la capacità complessiva è scesa del 10%, a 28,2 miliardi di Available Tonne Kilometres (ATKM), per effetto della riduzione dei voli programmati. La capacità, calcolata in Available Seat Kilometres (ASKM) è diminuita del 17%, mentre il traffico passeggeri, calcolato in Revenue Passenger Kilometres (RPKM) è calato del 25%, con un coefficiente di riempimento medio del 72,0%, contro il 79,5% dello stesso periodo dell’anno scorso. Tra il 1° aprile e il 30 settembre 2026 Emirates ha trasportato 21,8 milioni di passeggeri, il 22% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il ripristino dell'hub di Dubai

Nei primi sei mesi dell'esercizio 2026-27, Emirates si è concentrata sul ripristino della rete e dei collegamenti attraverso il proprio hub di Dubai. Al 30 settembre Emirates operava il 91% della rete precedente alla crisi, con voli passeggeri e cargo verso 150 aeroporti in 78 Paesi e territori. La compagnia ha inoltre lanciato una serie di iniziative volte a rafforzare la fiducia dei clienti, fra i quali una copertura assicurativa di viaggio completa, la possibilità di modificare gratuitamente le date dei biglietti già acquistati e condizioni di rimborso particolarmente favorevoli.

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Prosegue la partnership con il Milan

Intanto in Italia va avanti la partnership tra Emirates e AC Milan, avviata nel 2007 e una delle più longeve nel panorama calcistico internazionale. E proprio in occasione del derby giocato sabato scorso a San Siro contro l'Inter (e vinto 3-1 dai rossoneri), Emirates ha portato da Dubai a San Siro la sua iconica esperienza Fly Better, installando le sue poltrone di Business Class nelle tribune VIP dello stadio per celebrare Kaká, primo a ricevere il riconoscimento Best Playmaker della Hall of Fame rossonera.

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