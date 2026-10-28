La riduzione è di 4 centesimi al litro, pari a 4,9 centesimi considerando l'Iva. Per finanziare la misura saranno utilizzati 38,7 milioni di euro dell'extragettito Iva di settembre. Intanto Eni e Q8 confermano le misure per contenere i prezzi fino alla fine dell'anno

Sconto finanziato con l'extragettito Iva

Le risorse per finanziare l'intervento arrivano dall'extragettito Iva registrato a settembre e che, qualche settimana fa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva quantificato in circa 170 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Sole 24 ore, da queste risorse il governo ha stanziato 38,7 milioni di euro per ridurre il prezzo del diesel nel decreto interministeriale firmato dal ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) e dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase). La scadenza del 7 novembre, infatti, non esclude una proroga della misura. Quand saranno disponibili i dati relativi all'extragettito Iva di ottobre, il governo si riserva di valutare un nuovo intervento attraverso il meccanismo delle accise mobili.