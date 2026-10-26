Secondo il rapporto dell'Istituto di statistica sul Benessere equo e sostenibile, nel 2025, il 22,6% delle persone residenti in Italia è considerato a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 20,9% del complesso dei residenti nell'Unione europea

Nel 2025 crescono i redditi medi e continua a migliorare la percezione della situazione economica ma il rischio di povertà colloca l'Italia in una situazione peggiore rispetto alla media europea (+2,3%). È quanto emerge dal rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile. La crescita del reddito medio disponibile pro-capite è del 2,4% in termini correnti rispetto al 2024, e segue il +3% dell'anno precedente rispetto al 2023. Considerando l'andamento dei prezzi, i redditi in termini reali sono saliti nel biennio del 2,2%.

Italia 21esima in Ue per rischio di povertà

Nel 2025, il 22,6% delle persone residenti in Italia è considerato a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 20,9% del complesso dei residenti nell'Unione europea, collocando l'Italia al ventunesimo posto tra i 27 Paesi dell'Ue. Anche l'indicatore relativo alla grande difficoltà ad arrivare a fine mese e la disuguaglianza del reddito disponibile pongono l’Italia in svantaggio. Nel 2025, la quota di persone che vivono in famiglie che dichiarano di arrivare a fine mese con grande difficoltà è il 7,5%. Il 12,3% del Mezzogiorno è significativamente superiore alla media nazionale e il dato più contenuto si osserva nel Centro, dove la quota si attesta al 4,7%, anche se in peggioramento dall'anno precedente.