Mini pacchi extra Ue, Cdm: "Tassa rinviata al 1° gennaio 2027"

La misura, inizialmente prevista dal 1° dicembre 2026, scatterà dal 1° gennaio 2027. La proroga è contenuta nel decreto legge con gli aiuti ai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura, approvato dal Consiglio dei ministri

Il governo ha rinviato di un mese l'entrata in vigore del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore. La misura, inizialmente prevista dal 1° dicembre 2026, scatterà dal 1° gennaio 2027. La proroga è contenuta nel decreto legge con gli aiuti ai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura, approvato dal Consiglio dei ministri, come si legge nel comunicato finale del Cdm.