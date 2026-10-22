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Mini pacchi extra Ue, Cdm: "Tassa rinviata al 1° gennaio 2027"

Economia
©IPA/Fotogramma

La misura, inizialmente prevista dal 1° dicembre 2026, scatterà dal 1° gennaio 2027. La proroga è contenuta nel decreto legge con gli aiuti ai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura, approvato dal Consiglio dei ministri

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Il governo ha rinviato di un mese l'entrata in vigore del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore. La misura, inizialmente prevista dal 1° dicembre 2026, scatterà dal 1° gennaio 2027. La proroga è contenuta nel decreto legge con gli aiuti ai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura, approvato dal Consiglio dei ministri, come si legge nel comunicato finale del Cdm.

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