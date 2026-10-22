Le Borse asiatiche rallentano dopo il rally del comparto tech, mentre i rincari del petrolio e i dubbi sui ritorni degli investimenti nell'AI frenano gli investitori. In Cina il CSI 300 entra nel mercato orso, influiscono crescita globale e crisi immobiliare

Le borse asiatiche si muovono in territorio negativo dopo il rallentamento del rally dei titoli tech. Nonostante i risultati positivi, gli investitori si interrogano sulla capacità dei maxi investimenti nell'intelligenza artificiale di tradursi in ricavi. Influiscono anche i rincari del petrolio seguiti all'attacco a un giacimento in Arabia Saudita, che alimentano timori per forniture energetiche e per l'inflazione.

Il CSI 300 entra nel mercato orso

In Cina l'indice CSI 300 è entrato in mercato ribassista, con un calo del 20% rispetto ai massimi di giugno. Il listino, che riunisce le principali società quotate a Shanghai e Shenzhen, registra il decimo ribasso settimanale consecutivo, penalizzato dalle persistenti vendite e dalle preoccupazioni sulla crescita economica.