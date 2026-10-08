L'accordo con Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato prevede nuovi finanziamenti, incentivi agli investimenti e l'azzeramento delle commissioni Pos per pagamenti fino a 20 euro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuove risorse per sostenere la crescita di commercio, artigianato e turismo. Intesa Sanpaolo ha siglato un accordo con Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato che mette a disposizione 20 miliardi di euro in nuovi finanziamenti destinati a innovazione, digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione. Il piano prevede anche misure per alleggerire i costi dei pagamenti elettronici, con l'azzeramento delle commissioni Pos sugli acquisti fino a 20 euro e un risparmio stimato in circa 100 milioni di euro per i piccoli esercenti.

Sostegno al credito e copertura degli interessi Attraverso la Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, il gruppo bancario offrirà nuove linee di credito e si farà carico degli interessi della prima rata dei finanziamenti in scadenza a fine 2026, 2027 e 2028. "Il nostro Paese è reso vitale da piccoli imprenditori che trasmettono tra diverse generazioni il saper fare italiano e arricchiscono le filiere produttive. Dobbiamo tutelare questo patrimonio e dobbiamo farlo insieme al mondo associativo", afferma Carlo Messina, consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo. Le piccole e piccolissime aziende rappresentano un bacino di circa 800 mila clienti della divisione Banca dei Territori il cui sostegno, dal 2020 al giugno 2026, si è tradotto in oltre 20 miliardi di euro di finanziamenti erogati. La parola chiave è "vicinanza, accompagnamento. La maggior parte delle microimprese sono famiglie, aziende al massimo con uno o due dipendenti e vogliamo accompagnarli affinché si possa uscire insieme tutti più forti da questa fase", sottolinea Barrese.