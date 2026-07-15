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Economia

Perché i partiti dovrebbero dire quanto costano le promesse elettorali

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Il DDL S.550 punta a cambiare la legge elettorale e la sua approvazione dipenderà anche dalla pressione dell’opinione pubblica. La raccolta firme ha già raggiunto quasi 18mila adesioni in otto giorni, ma ora serve l’avvio della discussione in Parlamento

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