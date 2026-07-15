Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

L'Argentina è ancora il Paese della carne? Tradizione e nuove abitudini alimentari

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

Per molti stranieri l'Argentina si riconosce in tre immagini: il tango, il calcio e una griglia colma di carne. Eppure anche uno dei simboli più radicati dell'identità nazionale sta vivendo una trasformazione silenziosa. Prezzi in aumento, nuove strategie di esportazione e consumatori sempre più attenti alla salute e all'ambiente: cambiano le abitudini e cambia anche il significato di un alimento che per oltre un secolo ha raccontato la storia del Paese

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ