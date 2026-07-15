Per molti stranieri l'Argentina si riconosce in tre immagini: il tango, il calcio e una griglia colma di carne. Eppure anche uno dei simboli più radicati dell'identità nazionale sta vivendo una trasformazione silenziosa. Prezzi in aumento, nuove strategie di esportazione e consumatori sempre più attenti alla salute e all'ambiente: cambiano le abitudini e cambia anche il significato di un alimento che per oltre un secolo ha raccontato la storia del Paese