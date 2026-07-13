L'amministratore delegato di Volkswagen, Oliver Blume, rassicura sulla chiusura degli stabilimenti del gruppo in Germania, uno spettro che aveva immediatamente causato la reazione del potente sindacato dei lavoratori metalmeccanici tedeschi. In un'intervista sull'edizione domenicale di Bild, il ceo ha fatto notare che esistono "soluzioni più intelligenti" per ridurre i costi piuttosto che lo stop degli impianti, ricordando che lo scorso anno, VW è riuscita a ridurre i costi negli stabilimenti tedeschi di un quinto, mettendo a segno un "grande progresso". "I nostri prodotti sono molto popolari, semplicemente non ne ricaviamo abbastanza. Ecco perché dobbiamo continuare a tagliare i costi, in ogni ambito", ha spiegato. "Puntiamo ad aumentare i volumi di vendita per modello, ed è per questo che stiamo sistematicamente razionalizzando il nostro portafoglio prodotti", ha assicurato.

Aumento concorrenza e calo domanda dalla Cina

Oltre ai costi relativamente elevati di manodopera ed energia e agli oneri burocratici, VW si è trovata a fronteggiare sia l'aumento della concorrenza che il calo della domanda proveniente dalla Cina, mentre i dazi commerciali statunitensi hanno ridotto i profitti dei suoi marchi di lusso Audi e Porsche. "L'ambiente in cui operiamo non è mai stato così difficile o pieno di rischi come lo è oggi, con tensioni geopolitiche, barriere commerciali, regolamentazioni, sconvolgimenti del mercato e un'intensa concorrenza", ha spiegato Blume. Le dichiarazioni rilasciate a Bild potrebbero contribuire a stemperare le tensioni nate con IG Metall all'indomani delle indiscrezioni riportate dalla stampa tedesca sulla chiusura di 4 impianti in Germania entro il 2031. Senza il sostegno dei rappresentanti dei lavoratori, che occupano 10 seggi nel consiglio di sorveglianza, le prospettive per il piano di ristrutturazione portato avanti dall'amministratore delegato sono infatti molto incerte. Secondo quanto riportato dai media, durante una riunione tenutasi giovedì a Wolfsburg, il piano è stato respinto da 12 dei 19 membri del consiglio. Dopo la riunione, il management ha quindi delineato solo obiettivi vaghi, tra cui un tentativo di ridurre la complessità della sua miriade di offerte di prodotti, con l'obiettivo di concentrare la gamma sui segmenti di mercato più attraenti. Il consiglio di fabbrica della Volkswagen ha non a caso dichiarato sabato che c'è stata "un'enorme perdita di fiducia" nei confronti dell'amministratore delegato a causa della fuga di notizie sui piani prima ancora che il consiglio si riunisse per discuterne.