Gruppo Fs, il Cda nomina Strisciuglio nuovo ad e direttore generale

"Al nuovo amministratore delegato e direttore generale" - recita una nota del gruppo - "sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management". Per il presidente, Tommaso Tanzilli, "sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale".

L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione, per il triennio 2026-2028, ha confermato Tommaso Tanzilli presidente e ha invitato il nuovo Cda a nominare Gianpiero Strisciuglio quale amministratore delegato. Il nuovo cda è ora composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.

La nota del gruppo Fs

Strisciuglio ha assunto i ruoli di amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs per il triennio 2026-2028 dal nuovo cda che si è riunito subito dopo la nomina in assemblea. "Al nuovo amministratore delegato e direttore generale" - indica una nota - "sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management". Per il presidente, Tommaso Tanzilli, "sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale".