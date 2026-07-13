Gruppo Fs, il Cda nomina Strisciuglio nuovo ad e direttore generale

Gruppo Fs, il Cda nomina Strisciuglio nuovo amministratore delegato e direttore generaleEconomia
"Al nuovo amministratore delegato e direttore generale" - recita una nota del gruppo - "sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management". Per il presidente, Tommaso Tanzilli, "sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale".
L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione, per il triennio 2026-2028, ha confermato Tommaso Tanzilli presidente e ha invitato il nuovo Cda a nominare Gianpiero Strisciuglio quale amministratore delegato. Il nuovo cda è ora composto da Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.
La nota del gruppo Fs
Strisciuglio ha assunto i ruoli di amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs per il triennio 2026-2028 dal nuovo cda che si è riunito subito dopo la nomina in assemblea. "Al nuovo amministratore delegato e direttore generale" - indica una nota - "sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management". Per il presidente, Tommaso Tanzilli, "sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale".
Il profilo di Strisciuglio
Strisciuglio è laureato al Politecnico di Bari in Ingegneria dei Trasporti con lode, ha conseguito il Master di II livello a Napoli, Università Parthenope ed è iscritto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal 2001. Da marzo 2025 a luglio 2026 ha ricoperto l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, focalizzando il proprio mandato sull’innovazione e sul potenziamento della flotta, in particolare con il lancio del Frecciarossa 1000 di nuova generazione, più tecnologico e sostenibile. Da maggio 2023 a marzo 2025 è stato amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, concentrandosi sull’attuazione degli interventi del Piano Pnrr per l’ammodernamento della rete ferroviaria. Nell’aprile 2022 è stato nominato amministratore delegato e direttore generale di Mercitalia Logistics (ora FS Logistix), incarico che conserverà fino a maggio 2023. Dal 2018 all’aprile 2022 ha ricoperto il ruolo di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation&Sustainability in Mercitalia Logistics. Negli anni maturati nel Gruppo Fs ha sviluppato una competenza trasversale sugli asset ferroviari strategici, contribuendo alla crescita di una delle più grandi realtà industriali del Paese