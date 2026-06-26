Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Antitrust indaga su aumento prezzo per il servizio "Microsoft 365"

Economia
©Getty

L'indagine è relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio "Microsoft 365". Queste - afferma l'Agcm in una nota - sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che "Microsoft 365" è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale "Copilot" e "Designer"

ascolta articolo

L'Antitrust  ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio "Microsoft 365". Queste - afferma l'Agcm in una nota - sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che "Microsoft 365" è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale "Copilot" e "Designer". Inoltre, ai consumatori sarebbe stato imposto, come opzione di default e salvo l'esercizio del recesso, un nuovo piano di abbonamento con un prezzo più elevato.

La nota dell'Antitrust

Secondo l'Autorità, si legge nella nota, "questa condotta sarebbe contraria alla disciplina consumeristica perché Microsoft non avrebbe fornito agli utenti informazioni sufficienti per apprezzare le modifiche apportate al servizio offerto e, per l'effetto, assumere scelte informate e consapevoli sull'opportunità o meno di procedere al rinnovo contrattuale. La stessa modalità comunicativa - conclude la nota - costituirebbe anche una pratica aggressiva perché avrebbe indebitamente compresso l'autonomia negoziale dei consumatori". 

Economia: Ultime notizie

Pagamenti a rate su app, volano i numeri in Italia ma ci sono rischi

Economia

Prende sempre più piede un nuovo fenomeno che, nel giro di pochi anni, è passato dall’essere una...

Decreto Lavoro 2026, dal salario giusto ai bonus assunzioni: le misure

Economia

Il decreto lavoro è legge: lo scorso 24 giugno, infatti, il Senato ha approvato definitivamente...

Canone Rai, ultimi giorni per chiedere l'esenzione: come fare

Economia

Restano ancora pochi giorni a disposizione per inviare la dichiarazione sostitutiva per evitare...

Barberino’s, il brand italiano si espande in Nord America

Economia

La nota catena che porta nel mondo l'arte di prendersi cura di sé si allarga ancora con nuovi...

Fs, l'ad Donnarumma verso le dimissioni dopo l'incontro con Salvini

Economia

Il Mit rivendica i risultati Pnrr, con il gruppo Fs vicino ai 25 miliardi, 1.300 cantieri al...

Economia: I più letti