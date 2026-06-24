Come sta l’Europa ce lo dice il disaccordo sul bilancio settennale

Lo stallo sul bilancio UE 2028-2034 rivela la difficoltà degli Stati membri a condividere risorse e sovranità. Dietro la disputa su pochi decimali di PIL emerge l’incapacità di rafforzare le istituzioni comuni, mettendo a rischio il peso politico ed economico dell’Europa nel mondo
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