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Economia

Come sta l’Europa ce lo dice il disaccordo sul bilancio settennale

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Lo stallo sul bilancio UE 2028-2034 rivela la difficoltà degli Stati membri a condividere risorse e sovranità. Dietro la disputa su pochi decimali di PIL emerge l’incapacità di rafforzare le istituzioni comuni, mettendo a rischio il peso politico ed economico dell’Europa nel mondo

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