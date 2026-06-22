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Economia

Cannoni, burro e debito: il costo della pace

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Ansa

A meno di un mese dal vertice NATO di Ankara, l'Italia si presenta con il 2,8% del PIL tra difesa e sicurezza e con l'impegno a salire fino al 5% entro il 2035. Bruxelles ha messo sul tavolo fino a 800 miliardi, la Germania ha rotto il tabù di una vita, quello del rigore di bilancio, indebitandosi per riarmarsi. Il tema vero, però, resta lo stesso di sempre: non quanto spendiamo, ma come. Perché la sicurezza è un costo che conviene pagare, a patto di non pagarlo tutto o quasi agli altri

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