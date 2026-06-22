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Economia

Patriottismo dolce, o la possibilità di rifare l’Italia

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Dal cuore di Mantova, Symbola rimette l’Italia davanti a ciò che sa ancora fare meglio: riconoscere i propri talenti e trasformare la fiducia in futuro. Dal patriottismo dolce un invito a uscire dal cinismo senza perdere il realismo. Perché rifare il Paese, oggi, significa soprattutto smettere di raccontarlo solo per le sue crepe

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