Nella nota diffusa l'ateneo evidenzia ‘una costante traiettoria di crescita, avanzando di due posizioni rispetto all'anno precedente e, per la prima volta, conquistando il gradino più alto del podio in Italia'. Tra i riconoscimenti principali, il settimo posto per Career Progress - 'a conferma della capacità del programma di accompagnare l'evoluzione professionale di studenti e alumni' - e un tasso di occupazione del 97% a tre mesi dalla laurea

Un risultato che conferma la scalata della Luiss. L’ateneo conquista il diciottesimo posto nel ranking 'Financial Times Masters in Finance - Pre-experience 2026', classifica annuale che valuta i migliori programmi formativi in ambito finanziario. Nella nota diffusa la Luiss evidenzia ‘una costante traiettoria di crescita, avanzando di due posizioni rispetto all'anno precedente e, per la prima volta, conquistando il gradino più alto del podio in Italia'. Tra i riconoscimenti principali, il settimo posto per Career Progress - 'a conferma della capacità del programma di accompagnare l'evoluzione professionale di studenti e alumni' - e un tasso di occupazione del 97% a tre mesi dalla laurea. Il risultato, prosegue la nota, è sostenuto anche dal rafforzamento del profilo internazionale del percorso, con miglioramenti negli indicatori relativi a International Faculty, International Students e International Course Experience. Su quest'ultima area, che misura la quota di studenti che svolgono periodi di studio, scambi o stage all'estero, il programma raggiunge il nono posto'.

Le dichiarazioni del rettore della Luiss Paolo Boccardelli

'L'ulteriore progresso nella classifica del Financial Times riflette la solidità e la competitività del nostro modello formativo - commenta il rettore della Luiss Paolo Boccardelli - I risultati ottenuti sono motivo di grande orgoglio e certificano la nostra capacità di preparare giovani di talento e professionisti di alto profilo, in grado di crescere e assumere ruoli di leadership nei contesti più complessi. Questo traguardo è il frutto di un percorso accademico fortemente integrato con il sistema delle imprese e caratterizzato da una marcata vocazione internazionale, elementi indispensabili per offrire ai nostri studenti gli strumenti necessari a comprendere e a governare le grandi sfide del nostro tempo'. La classifica del Financial Times conferma un livello di soddisfazione complessiva dei partecipanti pari a 9,05 su 10, punteggio che misura l'apprezzamento dei laureati Luiss sulla qualità del percorso svolto. Si registra, inoltre, un progresso nell'indicatore ESG & Net Zero Teaching, relative alle ore di didattica dedicate ai temi della sostenibilità e della transizione climatica. L'ateneo raggiunge anche il punteggio massimo previsto dai criteri del ranking per la parità di genere con il 50% di presenza femminile all'interno della Faculty.