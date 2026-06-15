Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso avrebbe detto di auspicare che un accordo si possa raggiungere entro la fine dell'estate e che durante i 50 giorni di sospensione del piano verranno organizzati altri incontri tra sindacati e azienda ascolta articolo

Il piano di licenziamenti e chiusura di Electrolux "sospeso" per 50 giorni. È quanto sarebbe stato stabilito al tavolo su al Mimit, secondo quanto riferiscono alcune fonti. L’azienda avrebbe infatti annunciato la sua disponibilità a discutere misure condivise, rinunciando a procedere con licenziamenti e chiusure. Una tregua estiva durante la quale saranno calendarizzati incontri con l’auspicio formulato dal ministro Urso che il confronto si possa concludere prima della pausa estiva (6-7 agosto).

I temi sul tavolo Al centro del confronto al Mimit è il piano dell’azienda che prevede oltre 1700 esuberi. Le parti si erano già incontrate al ministero lo scorso 25 maggio quando l’azienda aveva illustrato la riduzione dell’occupazione e della capacità produttiva nazionale, in un piano che sia i sindacati sia il ministero che i governi locali hanno ritenuto inaccettabile e per il quale avevano chiesto il ritiro.