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Electrolux, fonti: piano licenziamenti e chiusure sospeso per 50 giorni

Economia

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso avrebbe detto di auspicare che un accordo si possa raggiungere entro la fine dell'estate e che durante i 50 giorni di sospensione del piano verranno organizzati altri incontri tra sindacati e azienda

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Il piano di licenziamenti e chiusura di Electrolux "sospeso" per 50 giorni. È quanto sarebbe stato stabilito al tavolo su al Mimit, secondo quanto riferiscono alcune fonti. L’azienda avrebbe infatti annunciato la sua disponibilità a discutere misure condivise, rinunciando a procedere con licenziamenti e chiusure. Una tregua estiva durante la quale saranno calendarizzati incontri con l’auspicio formulato dal ministro Urso che il confronto si possa concludere prima della pausa estiva (6-7 agosto).

I temi sul tavolo

Al centro del confronto al Mimit è il piano dell’azienda che prevede oltre 1700 esuberi. Le parti si erano già incontrate al ministero lo scorso 25 maggio quando l’azienda aveva illustrato la riduzione dell’occupazione e della capacità produttiva nazionale, in un piano che sia i sindacati sia il ministero che i governi locali hanno ritenuto inaccettabile e per il quale avevano chiesto il ritiro.

Viceministro ambiente Gava: moderata soddisfazione, ora lealtà reciproca

"Accogliamo con moderata soddisfazione la disponibilità manifestata oggi dall'azienda ad aprire un confronto finalizzato a individuare un piano alternativo. Ora serve l'impegno di tutte le parti per favorire un percorso credibile di rilancio e di superamento della crisi, fondato su trasparenza e lealtà reciproca. L'obiettivo resta chiaro: tutelare l'occupazione, salvaguardare il patrimonio industriale e rafforzare la competitività di un settore strategico per il Paese", dice il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava, che ha preso parte al tavolo.

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