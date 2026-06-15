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American Express compra TheFork da Tripadvisor: accordo da 700 milioni di dollari

Economia

Una transazione che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. L’accordo arriva dopo che il sito di recensioni e prenotazioni alloggi aveva annunciato la valutazione di alternative per la sua piattaforma dedicata ai ristoranti

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Tripadvisor vende TheFork ad American Express. L’accordo tra il sito americano per prenotazioni e recensioni di alberghi e la società di servizi finanziari è del valore di 700 milioni di dollari e la transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. La decisione di Tripadvisor arriva dopo l’annuncio dell’azienda che, nel febbraio 2026, aveva fatto sapere di voler valutare alternative strategiche per la sua piattaforma dedicata ai ristoranti. 

Il progetto di American Express

A dare l'annuncio ufficiale è un comunicato diffuso da AmEx: “TheFork - si legge - mette in contatto milioni di clienti con oltre 50.000 ristoranti in 11 paesi europei attraverso la sua piattaforma di gestione, prenotazione e coinvolgimento dei clienti, oltre a un'app e un sito web per la scoperta e la prenotazione di ristoranti rivolti ai consumatori”. Oltre a The Fork, American Express ha concluso con successo le acquisizioni delle piattaforme digitali di ristorazione Resy e Tock: “Insieme, si prevede che queste piattaforme amplieranno la rete di ristoranti American Express a 75.000 locali prenotabili”. Il progetto della società è dunque quello di accrescere la sua offerta gastronomica in Europa, rafforzando anche “la sua capacità di garantire ai titolari di carta e ai clienti l'accesso a ristoranti ricercati”.

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