Decreto Fiscale, via libera definitivo della Camera con 132 sì

Via libera definitivo della Camera al decreto Fiscale. I voti a favore sono 132, mentre 81 i voti contrari. Il provvedimento, già approvato dal Senato e licenziato senza modifiche da Montecitorio, diventa legge. Nel decreto figura, tra le altre misure, anche l'allargamento della rottamazione quinquies alle multe e ai tributi di regioni ed enti locali, la revisione del calendario per l'adesione al concordato preventivo e la sospensione, fino al 30 giugno, della tassa sui piccoli pacchi extra Ue.