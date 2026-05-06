Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Perché BCE e Fed fanno bene a non alzare i tassi di interesse

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

In una situazione in cui l’inflazione europea era più o meno in linea con gli obiettivi, Hormuz ha chiuso e il prezzo degli idrocarburi è aumentato con effetti diretti sul prezzo dei carburanti, sui costi di trasporto e, quindi, su altri prezzi che ne risentono più rapidamente (esempio gli alimentari). Come si sono mosse le banche centrali?

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ