Perché BCE e Fed fanno bene a non alzare i tassi di interesse

In una situazione in cui l’inflazione europea era più o meno in linea con gli obiettivi, Hormuz ha chiuso e il prezzo degli idrocarburi è aumentato con effetti diretti sul prezzo dei carburanti, sui costi di trasporto e, quindi, su altri prezzi che ne risentono più rapidamente (esempio gli alimentari). Come si sono mosse le banche centrali?
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