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Economia

Qual è stato l’impatto della crisi economica sulla sconfitta di Orban?

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

Per capire perché alla fine anche lui, al potere da 16 anni, sia caduto potremmo dire che, prima o poi, la gente vuole vedere facce nuove. Ma la realtà è anche che la performance economica ungherese negli ultimi anni era davvero diventata deludente rispetto al passato. Ecco perché

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