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Economia

A che punto è la fiducia nelle banche a quasi 20 anni dalla crisi?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

A quasi vent’anni dalla crisi del 2008, la fiducia nelle banche è tornata ai livelli pre-crisi e li ha superati a livello globale, secondo Gallup. Il recupero, trainato da riforme e crescita economica, resta però disomogeneo: in Italia la fiducia rimane tra le più basse

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