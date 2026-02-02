Musk fonde xAI in SpaceX per creare data center nello spazio

Il miliardario ha definito l’iniziativa “il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra e oltre”. Previsto il lancio di un milione di satelliti a energia solare
SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua società di intelligenza artificiale xAI tramite una fusione volta a implementare data center nello spazio. Lo ha annunciato la societa' aerospaziale. L'acquisizione unisce le capacità missilistiche di SpaceX con la tecnologia di intelligenza artificiale di xAI per creare quello che Musk ha definito "il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra (e non solo)".
Il piano: lanciare nuova costellazione di satelliti a energia solare
La fusione arriva in un momento in cui i finanziamenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tecnologiche iniziano a mostrare segni di 'cedimento'. Musk ha affermato che SpaceX intende lanciare una costellazione di satelliti che fungeranno da data center orbitali, sfruttando l'energia solare nello spazio per soddisfare la crescente domanda di elettricità per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Il miliardario ha affermato che tali esigenze non possono essere soddisfatte sulla Terra "senza imporre difficoltà alle comunità e all'ambiente". Musk si era precedentemente opposto a un'IPO per SpaceX perché non aveva goduto del necessario controllo da parte di Tesla, quotata in borsa. Ha anche sostenuto che il desiderio del mercato di rendimenti finanziari era in contrasto con il suo obiettivo finale di colonizzare Marte. Ma le ultime priorità dell'azienda richiederanno investimenti significativi. Tra queste, lo sviluppo di Starship, il più grande razzo mai costruito, per missioni sulla Luna e su Marte.
Bloomberg: "Fusione da 1,25 trilioni di dollari"
"Sfruttando direttamente l'energia solare quasi costante con costi operativi e di manutenzione minimi, questi satelliti trasformeranno la nostra capacità di elaborazione", ha spiegato Musk. SpaceX mira a lanciare un milione di satelliti che funzioneranno come centri dati utilizzando il suo razzo Starship, che secondo l'azienda raggiungerà presto una frequenza di lancio di un volo all'ora con un carico utile di 200 tonnellate. L'annuncio non ha rivelato i termini finanziari dell'acquisizione né ha fornito una tempistica per il dispiegamento iniziale dei satelliti. Secondo Bloomberg, la società combinata avrebbe un valore di 1,25 trilioni di dollari. L'accordo intreccia ulteriormente il vasto impero commerciale di Musk, che include già la casa automobilistica Tesla e la piattaforma di social media X, precedentemente Twitter. Musk ha fuso X con xAI dopo aver acquisito Twitter alla fine del 2022. xAI, che gestisce il chatbot Grok, è stata valutata 230 miliardi di dollari in un round di finanziamento di gennaio.