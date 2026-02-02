Musk fonde xAI in SpaceX per creare data center nello spazio

Il miliardario ha definito l’iniziativa “il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra e oltre”. Previsto il lancio di un milione di satelliti a energia solare ascolta articolo

SpaceX di Elon Musk ha acquisito la sua società di intelligenza artificiale xAI tramite una fusione volta a implementare data center nello spazio. Lo ha annunciato la societa' aerospaziale. L'acquisizione unisce le capacità missilistiche di SpaceX con la tecnologia di intelligenza artificiale di xAI per creare quello che Musk ha definito "il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra (e non solo)".

Il piano: lanciare nuova costellazione di satelliti a energia solare La fusione arriva in un momento in cui i finanziamenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tecnologiche iniziano a mostrare segni di 'cedimento'. Musk ha affermato che SpaceX intende lanciare una costellazione di satelliti che fungeranno da data center orbitali, sfruttando l'energia solare nello spazio per soddisfare la crescente domanda di elettricità per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Il miliardario ha affermato che tali esigenze non possono essere soddisfatte sulla Terra "senza imporre difficoltà alle comunità e all'ambiente". Musk si era precedentemente opposto a un'IPO per SpaceX perché non aveva goduto del necessario controllo da parte di Tesla, quotata in borsa. Ha anche sostenuto che il desiderio del mercato di rendimenti finanziari era in contrasto con il suo obiettivo finale di colonizzare Marte. Ma le ultime priorità dell'azienda richiederanno investimenti significativi. Tra queste, lo sviluppo di Starship, il più grande razzo mai costruito, per missioni sulla Luna e su Marte.