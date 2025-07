Accordo al fotofinish sui dazi tra Stati Uniti ed Unione Europea. Non si chiude al 10%, soglia che il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva giudicato ancora sostenibile per le imprese italiane. Le tariffe applicate sui prodotti importati dall’Ue saranno del 15% (con eccezioni per alcuni settori strategici), ma questa potrebbe non essere la fine dello scontro commerciale. L'intervista