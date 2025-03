Mastercard down, problemi in tutto il mondo nei pagamenti online

Dopo un down domenicale del circuito Mastercard, la situazione sta rientrando alla normalità per quanto riguarda i pagamenti con la carte di credito. Mastercard è un colosso del settore bancario e i suoi servizi sono usati da milioni di persone. Per diverse ore in numerosi paesi i clienti non hanno potuto effettuare transazioni. Come emerge dalle pagine nazionali del sito Downdetector, fra i paesi più colpiti c'è proprio l'Italia che ieri mattina ha visto centinaia di segnalazioni. Disservizi anche nel Regno Unito, Ucraina, Germania e soprattutto in Australia. Più ridotti i disagi negli Usa e in Germania.