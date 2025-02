San Valentino, gli italiani spenderanno 330 milioni al ristorante

Le spese nel dettaglio

Sempre più coppie optano per un’esperienza culinaria raffinata, curata nei dettagli, accanto ai classici regali come fiori, cioccolatini e gioielli. Secondo il Codacons, questi ultimi vedranno rincari significativi: i prezzi dei gioielli sono aumentati del 17,3% su base annua, seguiti dai pacchetti vacanza (+13,5%) e dai cioccolatini (+9,2%). Il conto al ristorante, invece, è cresciuto solo del 3,1%, una variazione contenuta rispetto ad altre spese. Per l’occasione, molti locali propongono menu “tutto compreso”, puntando su ingredienti afrodisiaci come ostriche e caviale, e spezie come peperoncino, zafferano e noce moscata. Il rosso sarà il colore dominante, con dolci a base di fragole e lamponi e antipasti di tartare di tonno rosso abbinati a bollicine rosé. Un trend emergente per il 2025 è il desiderio di estendere i festeggiamenti oltre la cena: con San Valentino vicino al fine settimana, molte coppie sceglieranno di concedersi un breve soggiorno romantico in borghi suggestivi o località di montagna.