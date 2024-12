Istat, in Italia la popolazione invecchia: un bambino ogni sei over 65

L'età media della popolazione è pari a 46,6 anni (48 anni per le donne e 45,2 anni per gli uomini), in ulteriore crescita rispetto al 2022 (+0,2). La Campania, con un'età media di 44,2 anni, continua a essere la regione più 'giovane'

Un bambino fino a 5 anni di età ogni 6 ultrasessantacinquenni. È quanto emerge dal report Istat sulla popolazione residente in Italia relativo all'anno 2023. Per ogni bimbo si contano 5,8 anziani a livello nazionale (erano 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011). L'età media della popolazione è pari a 46,6 anni (48 anni per le donne e 45,2 anni per gli uomini), in ulteriore crescita rispetto al 2022 (+0,2), portando così ancora avanti il processo di invecchiamento.