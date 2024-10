Allarme Fmi, debito pubblico globale sale al 93% del Pil

Il debito pubblico globale è "molto elevato" e dovrebbe superare quest'anno i 100.000 miliardi di dollari, attestandosi al 93% del Pil. Entro la fine del decennio dovrebbe avvicinarsi al 100% del Pil afferma il Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor, che sarà presentato la prossima settimana. "Anche se il debito è atteso stabilizzarsi o calare in due terzi dei paesi, resterà sopra i livelli previsti prima della pandemia", osserva invitando i paesi a intervenire perché "ritardare" azione sarebbe "costoso" ascolta articolo

Campanello d'allarme del Fondo monetario internazionale (Fmi) per il continuo aumento del debito pubblico globale che, secondo le previsioni, raggiungerà i 100 mila miliardi di dollari entro la fine dell'anno, ovvero il 93% del Pil globale. Il dato, motivo di preoccupazione per l'istituzione finanziaria internazionale, è contenuto nel proprio rapporto di monitoraggio della finanza pubblica (Fiscal monitor). In termini percentuali non c'è alcun aumento, il debito pubblico ha già raggiunto il 93% nel 2023, ma aumenta in valore e soprattutto non c'è alcuna inversione di tendenza, si rammarica il Fondo, che prevede un rapporto al 100% entro la fine del decennio.

FMI: "Situazione potrebbe essere peggiore del previsto" Per fare un confronto, secondo i dati dell'istituzione, alla fine del 2023 il debito privato delle famiglie e delle società private non finanziarie rappresentava il 146% del Pil globale. "Ci sono buone ragioni per ritenere che la situazione sia addirittura peggiore del previsto", ha sottolineato Era Dabla-Norris, vicedirettore del dipartimento affari di bilancio del Fondo monetario internazionale. "L'esperienza ci ricorda che le proiezioni del debito tendono a essere troppo ottimistiche, sia perche' i governi sono così ottimisti riguardo alle loro previsioni di crescita, sia perchè le riforme di bilancio non vengono mai completamente realizzate", ha spiegato il funzionario.