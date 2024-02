Cisco Systems, annunciati 4 mila licenziamenti negli Usa

Nel secondo trimestre dell'anno fiscale Cisco ha registrato un profitto di 2.634 milioni di dollari, in calo del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un fatturato di 12.791 milioni, in calo del 6%, secondo un comunicato. L'azienda ha dichiarato che intraprenderà una "ristrutturazione per riallineare l'organizzazione e consentire ulteriori investimenti in aree prioritarie" che interesserà il 5% della forza lavoro, ovvero circa 4.000 dei suoi 85.000 dipendenti.