Soros vende azioni Tesla e Musk l'attacca su Twitter: "Odia l'umanità"

Soros nel mirino di Elon Musk. Pochi giorni dopo aver comunicato la vendita di titoli Tesla, il filantropo viene duramente attaccato dal miliardario con una serie di tweet nei quali è paragonato anche a Magneto, il supercattivo di X-Men di Marvel. "Vuole erodere il tessuto della società. Odia l'umanità", cinguetta Musk riferendosi a Soros, il 92enne sopravvissuto all'Olocausto e spesso target di attacchi antisemiti. "Mi ricorda Magneto", ha poi aggiunto Musk in un tweet visto da oltre 27 milioni di persone e che ha incassato quasi 250.000 'like'.

Soros al centro di teorie cospirazioniste

I cinguettii del patron di Twitter si attirano la condanna dell'Anti-Defamation League. "Soros è spesso usato dall'estrema destra come la fonte dei problemi del mondo. Vedere Elon Musk, a prescindere dal suo intento, paragonarlo a un supercattivo che odia l'umanità, è pericoloso", afferma il numero uno dell'Anti-Defamation League Jonathan Greenblatt. Soros è da anni al centro di teorie cospirazioniste per la sua ricchezza, per la sua fede religiosa, per i suoi investimenti e per Open Society Foundations, la fondazione che spende milioni di dollari per promuovere le istituzioni democratiche e le cause liberal.