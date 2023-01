Le borse europee bruciano Wall Street: quasi +6% dall'inizio del 2023

Dall'inizio del nuovo anno, i principali indici europei stanno aumentando il divario delle loro performance rispetto agli indicatori oltreoceano. In particolare, nella prima settimana di gennaio l'Euro Stoxx 50, il quale raccoglie i titoli europei più importanti, ha segnato +5,66%, mentre l'S&P500 solo +3,27%. "Diversi motivi vi sono al di sotto di questa differenza", afferma Vincenzo Longo, "il rapido aumento del prezzo del gas aveva messo in ginocchio più l'Europa che gli USA, quindi è naturale che la sua discesa impatti positivamente prima di tutto il Vecchio Continente. Questo può spingere al ribasso le aspettative d'inflazione, portando le Banche Centrali ad alleviare la stretta monetaria. Il tutto porta ottimismo tra gli investitori, dimostratosi in questa prima settimana dell'anno".

Guarda qui sotto la puntata di Sky TG24 Business del 9 gennaio 2023 con ospiti: Vincenzo Longo (analista di IG Group) e Alessandro Lanza (Professore di Politica Energetica, Università Luiss).