Jaguar-Land Rover, il Ceo Bollorè lascia. Al suo posto Adrian Mardell

L'amministratore delegato si dimetterà per motivi personali dopo più di due anni in carica

La casa automobilistica di lusso Jaguar LandRover, di proprietà di Tata Motors, ha dichiarato che l'amministratore delegato Thierry Bollorè si dimetterà per motivi personali dopo più di due anni in carica. Adrian Mardell assumerà la posizione di CEO ad interim. Mardell fa parte di Jaguar Land Rover da 32 anni ed è attualmente membro del suo consiglio di amministrazione. JLR aveva nominato ai suoi vertici l'ex capo della Renault Bollore nel 2020 per riportare la più grande casa automobilistica britannica a generare profitti dopo aver subito un duro colpo dalla pandemia di COVID-19. Le sue dimissioni saranno effettive dal 31 dicembre, ha detto JLR.