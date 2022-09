Bollettino economico Bce: "Pronti a aumentare tassi nei prossimi mesi"

Economia

Inflazione, dal latte al pane: ecco le città dove costano di più

Secondo l’Istat, ad agosto in Italia si è toccato il record per l’inflazione dal 1985 ad oggi. I prezzi aumentano su tutti i beni di prima necessità. Il Codacons ha analizzato il costo di alcuni beni alimentari in 10 capoluoghi: a Venezia per un chilo di pane si spendono 5,83 euro contro 2,16 di Napoli. Il latte è più caro a Torino, la pasta a Cagliari

L’inflazione corre in Europa a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. L’aumento del prezzo delle materie prime e i rincari dei costi di produzione per il caro-energia, stanno facendo schizzare i prezzi di molti beni di prima necessità, impattando notevolmente sul potere di acquisto delle famiglie

L’ultima rilevazione Istat, relativa al mese di agosto, conferma che in Italia si è toccato il record per l’inflazione dal 1985 ad oggi. Si registra per l’indice nazionale dei prezzi al consumo, esclusi i tabacchi, un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua (da +7,9% del mese precedente)