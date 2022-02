Metà dei fondi del Recovery Fund andranno all'Italia (per ora)

La metà dell'intero Recovery Fund ( LO SPECIALE DI SKY TG24 ) andrà all’Italia. Già si sapeva che il nostro paese sarebbe stato il maggiore beneficiario dei fondi europei, ma il nuovo calcolo della Banca Centrale Europea è di quelli che fanno impressione. Secondo l’ultimo bollettino economico infatti il 48 per cento dei fondi richiesti a oggi dagli stati dell'area euro andrà a Roma, seguita dal 17 per cento alla Spagna, il 10 alla Francia, l’8 alla Grecia e il restante diviso tra gli altri paesi.

Ma queste scelte potrebbero essere riviste. Secondo i regolamenti europei per chiedere i prestiti c’è infatti tempo fino ad agosto 2023 e molti paesi si sono lasciati le mani libere. Teresa Ribera, ministra dell’energia spagnola per esempio in una recente intervista al Financial Times ha incluso anche i prestiti per sottolineare quanto siano ingenti le risorse europee.

In effetti fino a ora la convenienza dei prestiti della Commissione era ridotta: fino a pochi mesi fa il costo di contrarre nuovo debito pubblico era ai minimi degli ultimi 10 anni e dunque prendere in prestito soldi dal mercato finanziario - come gli stati fanno da sempre - o dalla Commissione Europea non faceva grande differenza, soprattutto per i paesi più solidi.