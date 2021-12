ASPI è una delle oltre 270 aziende associate a Valore D: la prima associazione di imprese che promuove l'equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese

Come promuovere le competenze necessarie alle donne per affrontare le sfide del futuro del lavoro? Ne parla Roberto Tomasi, CEO Autostrade per l’Italia