Mutui, i tassi salgono ma per gli esperti sono ancora convenienti

Una ripresa che passa anche dall'erogazione di mutui, che nel 2021 dovrebbero toccare quota 60,8 miliardi e nel 2024 i 60,3. In questo scenario, quanto conviene richiederne uno? Nicoletta Papucci, di MutuiOnline.it, spiega a Sky TG24 Business come "questo è ancora un buon momento per farlo. Infatti, se guardiamo i tassi dei mutui, pur essendo in leggera risalita" per via del possibile aumento dei tassi delle banche centrali "sono ancora assolutamente ottimi e molto più bassi di quelli che avevamo un paio d'anni fa. A ottobre, la media dei tassi per i mutui a 20 e 30 anni si attesta all'1,15%, che dobbiamo confrontare con l'1,53% del 2019, quindi significativamente più basso. I tassi variabili, invece, sono complessivamente stabli da inizio anno e si attestano allo 0,76%". In particolare, prosegue Papucci, conviene optare per il tasso fisso, quello cioè che non cambia qualsiasi cosa accada nel mercato: "Quando il tasso fisso è sotto al 2%, è ottimo e visto che, come abbiamo visto, i tassi sono così bassi, è conveniente". Non a caso, "il 90% delle richieste sul nostro sito è per un tasso fisso".