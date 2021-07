Fisco: stop cartelle ad agosto, la rottamazione riparte a rate

3/10 ©LaPresse

Riguardo alla rottamazione ter, il termine è fissato al 2 agosto - primo giorno lavorativo dopo la scadenza che era stata fissata a sabato 31 luglio - per le rate in scadenza il 28 febbraio 2020. Poi il 31 agosto per le rate in scadenza il 31 maggio 2020; 30 settembre per le rate il scadenza il 31 luglio 2020; 31 ottobre 2021 per le rate in scadenza il 30 novembre 2020