Monte Paschi, Mediocredito Centrale: disponibili se utili a soluzione

Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Mediocredito Centrale (partecipato al 100% da Invitalia, società pubblica), ha affermato a Sky TG24 Business che non ci sono stati nuovi contatti sulla creazione di una banca pubblica, caldeggiata dal Movimento 5 Stelle. Mentre ha chiarito su Mps, come aveva detto al quotidiano La Repubblica, che «se esiste un problema e noi [Mediocredito, ndr] possiamo essere parte della soluzione, non risponderemmo al nostro mandato se dicessimo che non siamo disponibili a lavorarci. Ma non entro nel dibattito, perché non siamo ancora chiamati a confrontarci su questo». Le indiscrezioni infatti parlano di un progetto per vendere alcune filiali di Mps, soprattutto quelle del Sud, a Mediocredito Centrale, mentre il restante andrebbe a Unicredit.

