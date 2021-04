Giuseppe Gola, CEO of Acea, interviewed by Fernando Napolitano. Watch the video

Italian version below.

As climate change and Esg become a "must have" for corporations, here is how Giuseppe Gola, CEO of ACEA, a US$ 4 billion utility in Italy, interprets and delivers its mission.

In italiano



Mentre il cambiamento climatico e l'Esg diventano un "must have" per le aziende, ecco come Giuseppe Gola, il CEO di ACEA, una utility da 4 miliardi di dollari in Italia, interpreta e realizza la sua missione.