Titoli di Stato, i rischi insiti nei fondi comuni

Spesso, quando andiamo in banca e cerchiamo di far fruttare i nostri rispami, ci sentiamo tranquilli perchè i 'fondi comuni' che ci propongono sono pieni di titoli di Stato a lunga scadenza. Ma attenzione: anche questi strumenti, in apparenza sicuri, possono nascondere insidie. Guarda il video

A Sky TG24 Business si fa il punto su come gestire i nostri rispami nel 2021. I tassi d'interesse, quindi in definitiva il costo del denaro, sono a livelli così bassi, ormai da anni, che una risalita è più probabile rispetto a una ulteriore discesa. Questo meccanismo può portare, tra le varie conseguenze, anche una lenta erosione del nostro "tesoretto" investito in obbligazioni e titoli di Stato a lunga scandenza: lo spiega in termini semplici Giordano Lombardo, amministratore delegato di Plenisfer.

Nella puntata di lunedì 14 dicembre, spazio anche alla crisi del settore turismo con Giorgio Palmucci, presidente dell'ENIT (Ente nazionale turismo) e Marco Celani, pesidente di AIGAB (l'associazione dei gestori degli affitti brevi).