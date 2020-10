"Le donne contano": nasce il corso di educazione finanziaria

L'iniziativa è inserita in #OttobreEdufin2020. L’obiettivo è spiegare alle donne come gestire la situazione economica personale per colmare il divario di genere che esiste in Italia, ancor più che in altri Paesi

“Le donne contano. Un percorso di educazione finanziaria pensato per le donne”, è il titolo dell’iniziativa varata nell’ambito di un protocollo di intesa tra il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, al quale partecipano Banca d’Italia e Soroptimist International, l’associazione di donne impegnate nel sostegno all’avanzamento della condizione femminile nella società e nel mondo del lavoro. Tra i temi aperti si analizzerà l'effetto combinato di digitalizzazione e pandemia: possono accelerare il processo di esclusione delle donne oppure potranno essere un’occasione per ridurre il divario? Il corso vuole proporre una prima risposta concreta a domande come queste.