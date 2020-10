Acea Energia, Marra: "Per consumi settore, decisivo il quarto trimestre"

Ospite di Sky Tg24 Business, il presidente esecutivo di Acea Energia, Valerio Marra, prova ad anticipare come sarà il finale d’anno per il settore. Il calo dei consumi di energia, durante i due mesi di lockdown in primavera, ha superato il 20%, ricorda Marra, ma il recupero è in atto, tant’è vero che sui primi 9 mesi del 2020 i volumi di consumi sono simili a quelli dello stesso periodo del 2019. Sarà quindi decisivo quanto accadrà negli ultimi tre mesi dell’anno: ascolta le sue analisi nel video.